Инфекционист Елена Эсауленко рассказала о том, какая болезнь вытесняет коронавирусную инфекцию, сообщает gazeta.spb.ru со ссылкой на «Dоктор Питер». По её словам, заболевших парагриппом в Санкт-Петербурге госпитализируют чаще, чем с коронавирусом.

Эсауленко заявила, что симптомы обеих болезней очень похожи. При этом бычная противогриппозная вакцина не действует против парагриппа.

По её словам, парагрипп обычно длится от 7 до 10 дней и у детей, и у взрослых.

В Роспотребнадзоре города подтвердили данные сведения. На минувшей неделе в городе на Неве преобладали вирусы парагриппа, рино- и РС-вирусы, также были подтверждены случаи гриппа.

За минувшие сутки в России подтверждено 24 946 новых случаев заражения COVID-19 в 85 регионах. Из них 2019 – без клинических проявлений.