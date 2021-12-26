Бывший хоккеист ряда клубов НХЛ Яромир Ягр обратился к капитану «Вашингтона» Александру Овечкину.

«Всех с Рождеством. Моя работа в качестве Санты в этом году завершена, так что я могу сконцентрироваться на хоккее. Берегись, Ови», — написал Ягр в Твиттере.

Ягру 49 лет, он продолжает карьеру хоккеиста в клубе «Кладно», владельцем которого является.

Овечкин близок к тому, чтобы обогнать Ягра в списке лучших снайперов НХЛ. На его счету 752 шайбы, россиянин занимает четвёртое место. Ягр замыкает тройку лидеров с 766 голами.