Полузащитник «Сассуоло» Жереми Бога в ближайшее время должен пройти медицинское обследование и подписать контракт с «Аталантой», утверждает журналист Фабрицио Романо в Твиттере. Отмечается, что время идёт на часы: 24-летний хавбек уже находится на пути в Бергамо.

Бога подпишет контракт сроком на 5 лет, стоимость трансфера оценивается в 22 миллиона евро.

В текущем сезоне хавбек провёл 12 матчей в итальянской серии A и отдал 3 результативных передачи. Контракт его истекает в 2023 году.

Ожидается, что Бога заменит в «Аталанте» россиянина Алексея Миранчука. Последний может зимой уйти в аренду.