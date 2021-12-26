Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин оценил выступление Камилы Валиевой на чемпионате России-2021/22. 15-летняя ученица Этери Тутберидзе набрала 283,48 балла, что превышает мировой рекорд.

«Камила Валиева повергает в шок, — цитирует ТАСС Ягудина. — Сидевший рядом с нами на комментаторской позиции Тед Бартон именно так и заявил, он тоже в шоке, от того, что увидел».

Тед Бартон — бывший фигурист сборной Канады, ныне тренер и комментатор.

Ранее стало известно, что итоги чемпионата России повлияют на выбор состава сборной на Олимпиаду в Пекине. Помимо Валиевой, в тройку призёров вошли Александра Трусова и Анна Щербакова.