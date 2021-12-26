«ПСЖ» испытывает серьёзные проблемы из-за превышения лимита финансового fair play. По данным L’Equipe, парижане должны до конца сезона (30 июня 2022 года) должны продать игроков на сумму порядка 100 миллионов евро.

Как сообщает источник, «ПСЖ» планирует продать вратаря Серхио Рико, защитников Левена Курзава, Тило Керера и Абду Диалло, хавбеков Юлиана Дракслера и Рафинью и нападающего Маурио Икарди. В ближайшее время клуб планирует выставить их на трансфер.

В текущем сезоне «ПСЖ» занимает первое место после 19 туров, набрав 46 очков. Ближайший преследователь «Ницца» отстаёт от лидера на 13 очков.

За нарушение финансового fair play УЕФА может наложить на клубы штрафы, сократить их заявку на еврокубки или вовсе исключить их из розыгрыша еврокубковых турниров.