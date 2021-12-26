Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал информацию о возможном уходе нападающего команды Артёма Дзюбы в «Рубин». Ранее в прессе появились сообщения, что казанский клуб провёл с чемпионами России переговоры о потенциальном трансфере 33-летнего форварда.

«Это все слухи, никаких переговоров нет», — приводит «РИА Новости» ответ Медведева.

Дзюба выступает за «Зенит» с 2015 года. В текущем сезоне он провёл за петербуржцев 24 матча, забил 10 мячей и отдал 7 голевых передач. В чемпионате России он занимает первое место по системе «гол + пас» (10 голов, 5 передач, 15 очков).

По данным СМИ, Дзюбу в «Зените» может заменить лидер атак «Крыльев Советов» Иван Сергеев.