Главный тренер «Зенита» Сергей Семак не хочет, чтобы клуб продлевал контракт с нападающим Артёмом Дзюбой, утверждает «Чемпионат». В контракте 33-летнего форварда есть возможность автоматического продления контракта на год, если он проведёт на поле в этом сезоне более 70 процентов игрового времени. Пока данное условие не выполнено.

Контракт Дзюбы с «Зенитом» истекает в конце нынешнего сезона. По данным СМИ, накануне петербуржцы провели переговоры с «Рубином» по поводу трансфера нападающего.

Дзюба выступает за «Зенит» с 2015 года. В текущем сезоне он провёл за петербуржцев 24 матча, забил 10 мячей и отдал 7 голевых передач. В чемпионате России он занимает первое место по системе «гол + пас» (10 голов, 5 передач, 15 очков).

По информации прессы, Дзюбу в «Зените» может заменить лидер атак «Крыльев Советов» Иван Сергеев.