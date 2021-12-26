Олимпийский чемпион Сочи по фигурному катанию Дмитрий Соловьёв рассказал о взаимоотношениях со своей многолетней партнёршей Екатериной Бобровой. По словам спортсмена, пару связывали только профессиональные отношения.

«Нам приписывали роман, потому что все привыкли, что между мужчиной и женщиной возникают отношения. Могу сказать за себя, что у меня к Кате не было такого чувства, — цитирует teleprogramma.pro Соловьёва. — Да, мы вместе работали, прожили множество ярких эпизодов. Но у меня никогда даже не возникало мысли, что мы можем быть парой не только на льду, но и в жизни. Это были всегда чисто деловые рабочие отношения, в какой-то степени дружеские».

По словам Соловьёва, они продолжают общение с Бобровой и часто пересекаются на тренировках.

Интервью с фигуристом было записано в ноябре. Сейчас Соловьёв находится в больнице после нападения в Москве. Спортсмена избили, когда он заступился за свою девушку — известную кёрлингистку Анну Сидорову.