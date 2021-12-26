Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин восхищён уровнем чемпионата России, завершившегося накануне в Санкт-Петербурге. По мнению фигуриста, это был лучший чемпионат страны в истории.

«Участницы своими короткими и произвольными программами переписали историю не только нашего отечественного женского фигурного катания, но и мирового, — цитирует ТАСС Ягудина. — Происходящее в «Юбилейном» дало осмысление, что никто даже близко с нашими девушками не стоит, поэтому на Олимпиаде мы ждем, что весь пьедестал будет российским».

Победу в состязаниях одиночниц одержала Камила Валиева. В тройку вошли Александра Трусова и Анна Щербакова.

Олимпиада в Пекине пройдёт с 4 по 20 февраля. Россия получила по три путёвки во всех четырёх дисциплинах в фигурном катании.