Биатлонистка Виктория Сливко стала победительницей спринта на «Ижевской винтовки». Представительница Тюменской области преодолела дистанцию за 26 минут 29,8 секунды с одним штрафным кругом.

Второй стала Тамара Дербушева, не промазавшая ни разу. Её отставание составляет 6,9 секунды. Тройку призёров замкнула Полина Плюснина. Она также не допустила промахов и уступила Сливко 7,4 секунды.

Четвёртой стала Лариса Куклина с двумя штрафными кругами и отставанием 17,6 секунды.

Накануне 25 декабря Сливко на «Ижевской винтовке» стала победительницей индивидуальной гонки.