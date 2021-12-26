Главный тренер «Астон Виллы» Стивен Джеррард сдал положительный тест на коронавирус, сообщает официальный сайт клуба. 41-летний специалист был отправлен на карантин. Таким образом, он не сможет присутствовать на матчах с «Челси» (26 декабря) и «Лестером» (28 декабря).

«Астон Вилла» стала одним из первых клубов, где была зафиксирована массовая вспышка коронавируса.

После 17 матчей «Астон Вилла» идёт на десятом месте в АПЛ с 22 очками.

Стивен Джеррард — легенда «Ливерпуля», за который выступал с детского возраста до 2015 года. После двух лет в MLS Джеррард завершил карьеру и возглавил молодёжку «Ливерпуля». С 2018 по 2021 год он возглавлял «Рейнджерс», которому вернул титул чемпиона Шотландии. «Астон Виллу» Джеррард возглавил в начале нынешнего сезона.