Исполком федерации фигурного катания на коньках России назвал список участниц чемпионата Европы-2022. По его итогам планируется сформировать окончательный список участников Олимпиады-2022.

Женское одиночное катание представят Камила Валиева, Александра Трусова и Анна Щербакова. В запас вошли Софья Муравьева, Елизавета Туктамышева и Майя Хромых.

Мужчины: Марк Кондратюк, Михаил Коляда, Евгений Семененко.

Запасные: Андрей Мозалев, Петр Гуменник, Александр Самарин.

Пары: Анастасия Мишина/Александр Галлямов, Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, Евгения Тарасова/Владимир Морозов.

Запасные: Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин, Юлия Артемьева/Михаил Назарычев, Карина Акопова/Никита Рахманин.

Танцы: Александра Степанова/Иван Букин, Диана Дэвис/Глеб Смолкин, Виктория Синицина/Никита Кацалапов.

Запасные: Елизавета Худайбердиева/Егор Базин, Аннабель Морозов/Андрей Багин, Елизавета Шанаева/Девид Нарижный.

Состав был сформирован исходя из результатов чемпионата России. В состязаниях одиночниц и спортивных пар в основную обойму вошли три призёра. В танцах на льду в заявку попала пара Синицина/Кацалапов, которые снялись с произвольных прокатов из-за травмы партнёра. Кроме того, у одиночников в основной список был включён Евгений Семененко, который уступил Андрею Мозалёву место в топ-3.

Чемпионат Европы пройдёт в Таллинне с 10 по 16 января.