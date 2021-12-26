Стал известен состав сборной России на чемпионат Европы по фигурному катанию среди женщин. В список вошли три фигуристки, занявшие призовые места на чемпионате России, завершившемся накануне в Санкт-Петербурге.

На турнир поедут 15-летняя Камила Валиева, 17-летняя Александра Трусова и 17-летняя Анна Щербакова.

Чемпионка России Валиева проводит первый международный сезон на взрослом уровне и пока выиграла все соревнования, в которых принимала участие. На её счету победы на этапах Гран-при в Канаде и России, выигрыш челленджера в Финляндии и чемпионата страны. Чемпионат Европы-2022 станет для неё дебютным в карьере.

Трусова, проводящая третий взрослый сезон, завоевала бронзу чемпионата Европы-2020, бронзу финала Гран-при-2019 и чемпионата мира-2021. В нынешнем сезоне на её счету, помимо серебра чемпионата России, победа на этапе Гран-при в США и US Classic.

Щербакова также проводит третий сезон на взрослом уровне. В сезоне-2019/20 она стала второй на чемпионате Европы и в финале Гран-при, а в 2021 году впервые выиграла чемпионат мира. На чемпионате России она стала третьей, прервав серию из трёх чемпионских титулов подряд.

В число запасных на чемпионат Европы включены 15-летняя Софья Муравьёва, 25-летняя Елизавета Туктамышева и 15-летняя Майя Хромых, которые заняли на чемпионате страны места с шестого по восьмое.

Аделия Петросян и Софья Самоделкина, расположившиеся по итогам чемпионата России на четвёртой и пятой строчке, не смогут выступить на ЧЕ из-за слишком юного возраста.

Чемпионат Европы пройдёт в Таллинне с 10 по 16 января. По его итогам будет сформирован окончательный состав сборной России на Олимпиаду-2022.