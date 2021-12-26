Чемпионка России сезона-2021/22 Камила Валиева закроет показательные выступления на чемпионате России по фигурному катанию в Санкт-Петербурге, сообщает ТАСС.

Откроет шоу спортивная пара Евгения Тарасова и Владимир Морозов, взявшие на чемпионате страны бронзу.

Также планируется выступление Анны Щербаковой, Александры Трусовой, Марка Кондратюка, пары Анастасия Мишина/Александр Галлямов, танцевальных дуэтов Диана Дэвис/Глеб Смолкин, Александра Степанова/Иван Букин.

Кроме того, показательные номера продемонстрируют олимпийская чемпионка-2018 Алина Загитова и двукратная чемпионка мира и Европы Евгения Медведева.

Начнутся показательные выступления в 14:00 по московскому времени.