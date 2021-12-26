В ночь с 26 на 27 декабря Россия проведёт дебютный матч на молодёжном чемпионате мира по хоккею. Соперником команды Сергея Зубова станет Швеция.

Игра пройдёт на арене «Вестернер Парк Центриум» в канадском Ред-Дире и стартует в 00:30 по московскому времени.

Прямая трансляция матча Россия — Швеция доступна здесь.

На предыдущем молодёжном ЧМ Россия и Швеция также встречались на групповом этапе. Тогда россияне выиграли в овертайме 4:3.

В состав российской сборной на МЧМ-2021/22 вошли 10 хоккеистов СКА: вратарь Ярослав Аскаров, защитники Кирилл Кирсанов, Арсений Коромыслов и Никита Смирнов, а также нападающие Семен Демидов, Матвей Мичков, Федор Свечков, Кирилл Танков, Марат Хуснутдинов и Никита Чибриков.

В групповом раунде Россия также сыграет со Швейцарией, Словакией и США.