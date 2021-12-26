Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин обратился к фигуристке Елизавете Туктамышевой после завершения чемпионата России-2021/22. 25-летняя Туктамышева заняла на турнире седьмое место.

«Её тренер Алексей Мишин прав – это жизнь, это действительно так: сейчас даже с двумя тройными акселями порой бывает сложно побеждать, — приводит ТАСС слова Ягудина. — Что бы я ей сейчас сказал? Лиза, ты действительно крутая, и это правда».

Туктамышева не попала в основной список участниц чемпионата Европы по фигурному катанию-2022 и была включена в число запасных. По итогам континентального первенства будет окончательно сформирована заявка сборной на Олимпиаду-2022.

Победу на чемпионате России одержала Камила Валиева, в тройку вошли Александра Трусова и Анна Щербакова.