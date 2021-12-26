Нападающий «Зенит» Сердар Азмун попал в символическую сборную Азиатской конфедерации футбола по итогам 2021 года по версии Международной федерации футбольной истории и статистики (ИФФХС).

В 2021 году Азмун стал с «Зенитом» чемпионом России-2020/21 и выиграл Суперкубок-2021, занял второе место в гонке бомбардиров прошлого сезона после одноклубника Артёма Дзюбы, а в нынешнем отметился 10 голами в 21 игре во всех турнирах.

В сборной Ирана Азмун провёл в 2021 году 9 матчей, забил 6 голов и отдал 3 передачи. Иранцы заняли первое место в отборочной группе ЧМ-2022 и прошли в следующий раунд.