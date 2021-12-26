Президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков объяснил, почему в число запасных на чемпионат Европы была включена Софья Муравьёва. Фигуристка стала шестой на прошедшем в Санкт-Петербурге чемпионате России, но не может выступить на международном турнире из-за своего возраста.

«Там в паспорте было плохо видно дату рождения. Случилась ошибка, к сожалению. Замен вместо Софьи пока не будет, в запасе остаются две девушки», — цитирует «Матч ТВ» Горшкова.

15-летняя Муравьёва родилась 4 августа 2006 года, а по правилам ISU в международных стартах могут участвовать только фигуристки, которым уже исполнилось 15 лет на момент начала сезона (то есть 1 июля).

В основной состав в женском одиночном катании вошли три призёрки чемпионата страны — Камила Валиева, Александра Трусова и Анна Щербакова. В число запасных, помимо Муравьёвой, включены Елизавета Туктамышева и Майя Хромых.

Чемпионат Европы пройдёт в Таллинне с 10 по 16 января. По его итогам будет сформирован окончательный состав сборной России на Олимпиаду-2022.