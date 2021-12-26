Сегодня, 26 декабря Федерация фигурного катания на коньках России объявила заявку на чемпионат Европы-2022. В основных составах каких-то серьёзных сюрпризов не было. В женском катании и спортивных парах в заявки включены по три призовых места на чемпионате России. В танцах на льду дан шанс Виктории Синициной и Никите Кацалапову. Пара выиграла короткую программу, но снялась с произвольной из-за травмы партнёра. Единственное относительно неожиданное решение: Евгений Семененко попал в основную обойму одиночников вместо бронзового призёра Андрея Мозалёва. Но и у него есть объяснение: Андрей в этом международном сезоне не блещет.

А вот где произошла неожиданность, так это в списке запасных одиночниц. К попаданию в список Елизаветы Туктамышевой и Майи Хромых вопросов не было, хоть фигуристки и неудачно выступили на чемпионате России, заняв лишь седьмое и восьмое место. Дело в том, что ставшие четвёртой и пятой Аделия Петросян и Софья Самоделкина не проходят в международный сезон по возрасту: девочкам всего по 14 лет.

Но ситуация с первой в списке запасных выглядела большой загадкой. Под первым номером в запас вошла Софья Муравьёва. Сейчас ученице Евгения Плющенко 15 лет, и она могла бы участвовать во взрослых турнирах, если бы не одно «но».

По правилам Международного союза конькобежцев, важен только возраст фигуристок на момент начала сезона, то есть на 1 июля. Нужно, чтобы к этой дате спортсменке уже было 15 лет.

Софья Муравьёва родилась 4 августа 2006 года. Несложно догадаться, что 1 июля 2021 года ей было ещё 14 лет. В среде болельщиков начались споры, как возникла такая ситуация.

Споры закрыл глава ФФККР Александр Горшков. По его словам, в дело вмешалась… банальная ошибка.

«Там в паспорте было плохо видно дату рождения. Случилась ошибка, к сожалению», — оправдывался Горшков.

Таким образом, Муравьёва даже теоретически не может побороться за попадание в Пекин-2022 из-за каких-то 35 дней.

Примечательно, что это уже вторая техническая ошибка с Муравьёвой за последние дни. В короткой программе на чемпионате России она показала второй результат (81,87), обогнав действующую чемпионку мира Анну Щербакову (81,46). Но уже после окончания прокатов с Муравьёвой списали целый балл. Объясняли это ошибкой ввода данных.

Справедливости ради, на общий результат этот балл никак не повлиял: Муравьёва стала шестой, уступив почти три балла пятому месту, которое заняла Самоделкина.

После разъяснения ситуации с Муравьёвой стал актуален вопрос: а кто тогда займёт её место в списке запасных? Горшков ответил и на этот вопрос: «Замен вместо Софьи пока не будет, в запасе остаются две девушки».

С одной стороны, решение довольно странное – в других дисциплинах у России есть по три полноценных замены, здесь же будет всего две. И эти сомнительные слова об ошибке с цифрами в паспорте (разве такие вопросы не должны закрываться ещё в начале сезона?) де-факто обижают Ксению Синицыну. Она стала девятой и должна была занимать третье вакантное место в числе запасных.

Но с другой, три запасных – это скорее формальность. Вероятность того, что сразу три фигуристки выйдут из строя в течение пары недель, крайне мала, так что у Синицыной изначально были призрачные шансы.

Единственное, смущает слово «пока» в словах Горшкова. То есть он допускает, что до 10 января кто-то ещё может попасть в запас?

Так или иначе, сейчас список уже сформирован, и если не случится ничего сверхъестественного, то на чемпионат Европы отправятся три ученицы Этери Тутберидзе – Камила Валиева, Александра Трусова и Анна Щербакова. А федерации всё же в будущем стоит внимательнее уточнять возраст своих фигуристок.