Шестикратная чемпионка России, чемпионка мира-1999 Мария Бутырская прокомментировала итоги чемпионата страны, завершившегося 25 декабря в Санкт-Петербурге. По словам прославленной фигуристки, её расстроил итог выступления Елизаветы Туктамышевой. 25-летняя спортсменка заняла только седьмое место.

«За кого я расстроилась, так это за Лизу. Я за нее болею, всегда желаю ей удачи, потому что она неординарная личность в фигурном катании, — цитирует ТАСС Бутырскую. — Считаю, она заслуживала больших баллов».

Чемпионат России-2021/22 стал для Туктамышевой четырнадцатым. По итогам соревнований были сформированы составы на чемпионат Европы. Туктамышева попала только в число запасных, а основную тройку сформировали призёрки Камила Валиева, Александра Трусова и Анна Щербакова.