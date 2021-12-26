Биатлонист Никита Поршнев стал победителем спринта на «Ижевской винтовке». Представитель Ханты-Мансийского автономного округа преодолел дистанцию без промахов за 29 минут 24,9 секунды.

Вторым стал Рустам Каюмов, отставший на 15 секунд без промахов. Тройку замкнул Михаил Бурундуков, который также ни разу не промазал и показал отставание 17,0 секунды.

Бронзовый призёр Олимпиады-2014 в Сочи Евгений Гараничев стал четвёртым с одним штрафным кругом и отставанием 28,1 секунды.

Ранее спринт у женщин выиграла Виктория Сливко, которая до этого победила и в индивидуальной гонке.