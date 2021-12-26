Президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков прокомментировал состав на чемпионат Европы в мужском одиночном катании. От России на турнир поедут чемпион России Марк Кондратюк, серебряный призёр Михаил Коляда и Евгений Семененко, который стал четвёртым. Бронзовый призёр Андрей Мозалёв занял третье место, но был включён только в запас, наряду с Петром Гуменником и Александром Самариным.

«По нашим критериям, первые два места чемпионата России получают путёвку, а третий кандидат определяется тренерским советом, — приводит «Чемпионат» слова Горшкова. — Мы обсудили и решили включить в состав Семененко. Мозалёв — запасной».

Стоит отметить, что по итогам короткой программы Семененко был первым.

Чемпионат Европы-2022 пройдёт в Таллинне с 10 по 16 января. По его итогам будет окончательно сформирован состав команды на Олимпиаду в Пекине.