Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов поделился ожиданиями от старта молодёжного чемпионата мира-2021/22 в Канаде. В стартовой игре турнира Россия сыграет со Швецией.

«Первая игра для начала чемпионата мира всегда важна. Тем более играем с главными конкурентами в группе, — приводит «Спорт-Экспресс» слова Фетисова. — Поэтому будет интересно посмотреть на эту игру. Может сказаться волнение или многие другие факторы».

Игра пройдёт на арене «Вестернер Парк Центриум» в канадском Ред-Дире и стартует в 00:30 по московскому времени в ночь с 26 на 27 декабря.