Главный тренер сборной России Валерий Карпин проводит отпуск с семьёй на Красном море. Свежее видео из отпуска опубликовала его жена Дарья в сториз Инстаграма. В ролике Карпин плавает с аквалангом.

Карпин с аквалангом pic.twitter.com/IEA41RpVS4 — Великий Твитсби (@greattvetor) December 26, 2021

Летом 2021 года Карпин возглавил сборную России, подписав контракт до конца года. Изначально речь шла о совмещении постов в национальной команде и «Ростове», но из клуба Карпин уволился после двух поражений на старте сезона. Со сборной России специалист провёл семь матчей, выиграл пять, один раз сыграл вничью и один проиграл. Россия заняла второе место в группе и попала в стыковые матчи за выход на чемпионат мира-2022.

24 марта 2022 года россияне сыграют с Польшей в первом стыковом матче. В случае выигрыша подопечные Валерия Карпина встретятся с победителем пары Швеция — Чехия.