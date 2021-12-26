Японский фигурист Юдзуру Ханю первым в мире исполнил аксель в четыре с половиной оборота. Ему удалось это сделать на чемпионате страны в произвольной программе.

Стоит отметить, что Ханю не удалось выполнить его без помарок: фигурист приземлился на обе ноги и не без труда избежал падения.

Четверной аксель Ханю pic.twitter.com/4kS49YQ0gw — Великий Твитсби (@greattvetor) December 26, 2021

За свой прокат Ханю получил 211,05 балла и выиграл чемпионат Японии с большим отрывом от Шомы Уно — 322,36 балла против 295,82. Для Ханю это вторая победа на чемпионате Японии подряд и шестая в карьере.

Ханю 27 лет. Он двукратный олимпийский чемпион в мужском одиночном катании, а также двукратный чемпион мира, чемпион четырёх континентов и четырёхкратный победитель финала «Гран-при».