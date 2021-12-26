Заслуженный тренер СССР и России Алексей Мишин отказался от комментариев по поводу выступления Юдзуру Ханю на чемпионате Японии по фигурному катанию. Ханю первому в мире удалось выполнить аксель в четыре с половиной оборота.

«Нет, я не хотел бы комментировать. По нескольким соображениям. У меня есть некоторая завязка», — ответил Мишин в интервью «Невскому спорту».

Ранее Мишин говорил, что консультирует фигуриста, планирующего сделать аксель в четыре с половиной оборота, но не называл имён. При этом он добавил: «Думаю, при моей жизни четверной аксель хорошо не сделает никто».