Судьи чемпионата Японии по фигурному катанию не засчитали Юдзуру Ханю аксель в четыре с половиной оборота. Ранее сообщалось, что двукратный олимпийский чемпион первым в мире исполнил четверной аксель, но при приземлении допустил ошибку. Ханю приземлился на обе ноги и сделал недокрут.

Арбитры в онлайн-протоколе дали оценку в 8,61 балла при базовой стоимости 12,50, но затем понизили аксель до тройного и дали оценку 4,11.

Таким образом, аксель в четыре с половиной оборота всё ещё остаётся непокорённым для фигуристов на соревнованиях.

Заслуженный тренер СССР и России Алексей Мишин в интервью NVsport отказался комментировать прыжок Ханю.

Ранее он говорил, что консультирует фигуриста, планирующего сделать аксель в четыре с половиной оборота, но не называл имён. При этом Мишин добавил: «Думаю, при моей жизни четверной аксель хорошо не сделает никто».