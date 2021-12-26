«Зенит» и «Лион» никак не могут договориться по поводу трансфера нападающего Сердара Азмуна. Как сообщает журналист Себастьен Денис в Твиттере, французы предлагают за январский трансфер 3 миллиона евро. «Зенит» требует больше. Одной из причин этого называется интерес к Азмуну со стороны другого клуба. Недавно на иранца появился новый претендент — «Ньюкасл».

Ранее сообщалось, что Азмун и «Лион» согласовали контракт сроком на четыре с половиной года.

Контракт Азмуна с «Зенитом» истекает летом 2022 года. С 1 января он может вести переговоры с любым клубом без согласия сине-бело-голубых. Если петербуржцы не продадут Азмуна в январе и не переподпишут с ним контракт, то летом форвард станет свободным агентом и сможет уйти из «Зенита» бесплатно.

В текущем сезоне Азмун провёл во всех турнирах 21 матч, забил 10 голов и отдал 4 результативных передачи. За чемпионов России он играет с января 2019 года.