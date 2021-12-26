Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров прокомментировал результаты отбора в национальную команду на Кубок IBU по итогам «Ижевской винтовки». Он отметил ситуацию с участием Виктории Сливко.

Майгуров рассказал, что полный состав будет известен только после спринтерских гонок в понедельник, 27 декабря.

«Думаю, что Виктория Сливко может даже и не стартовать завтра, в этом нет никакой необходимости, она точно в команде. Если можно отдыхать и копить силы на январские старты», – цитирует специалиста Чемпионат.

Майгуров добавил, что пообщался с Ларисой Куклиной. По его мнению, она сможет вернуться на международные старты.

Напомним, всероссийский турнир «Ижевская винтовка» проходит в Удмуртии с 25 по 27 декабря.