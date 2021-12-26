Петербургский баскетбольный клуб «Зенит» начал матч против казанского УНИКСа в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

Игра проходит в Санкт-Петербурге на площадке «Сибур-Арены», начало запланировано на 16:30 по московскому времени.

«Зенит» находится на четвертом месте в турнирной таблице Единой лиги ВТБ. Команда из Санкт-Петербурга проиграла последний матч с «Автодором» (74:83) после серии из пяти побед. Коллектив Хавьера Паскуаля уступила в первой половине встречи и позволила сопернику оторваться на 11 очков.

УНИКС занимает второе место в турнирной таблице Единой лиги ВТБ. Баскетболисты из Казани набрали серию из пяти побед подряд на этом турнире.