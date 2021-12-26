Российская спортсменка и олимпийская чемпионка Алина Загитова показала номер в заключительный день чемпионата России по фигурному катанию. В программе она безуспешно зашла на тройные прыжки.

Загитова планировала исполнить тройной лутц и тройной флип, но оба вращения не задались. В итоге получились две «бабочки», прыжки в один оборот.

Фигуристка выступала под песню участницы «Евровидения» Манижи под названием «Я». Спортсменка появилась на льду в черном платье.

Напомним, Загитова официально не объявляла о завершении карьеры. На этом чемпионате России она брала интервью у спортсменов в паре с фигуристом Максимом Траньковым.

Соревновательные дни турнира завершились накануне, 25 декабря. В женском одиночном катании победу одержала Камила Валиева.