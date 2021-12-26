Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова оценила выступление подопечных Евгения Плющенко на предолимпийском чемпионате России. Она отметила соперничество его школы с группой Этери Тутберидзе.

По словам специалиста, до соревнования этих двух наставников еще далеко.

«У него хорошие девочки, он хорошо работает. Надо ли еще поработать? Не то слово», – приводит слова Тарасовой ТАСС.

На прошедшем чемпионате России все медали в женском катании взяли ученицы Тутберидзе. Первой была Камила Валиева, второй – Александра Трусова, третьей – Анна Щербакова.

Фигуристка из школы Плющенко Софья Муравьева заняла шестое место. В этом сезоне она брала золото на этапе Кубка России в Перми.