Генеральный директор петербургского «Зенита» Александр Медведев хочет видеть форварда Артема Дзюбу в нынешнем клубе. Он против перехода игрока.

По информации Metaratings.ru, руководитель выступает за продление контракта с нападающим.

Ранее стало известно, что главный тренер «Зенита» Сергей Семак выступает за то, чтобы соглашение с Дзюбой не оформляли дальше.

Напомним, а в активе у Дзюбы десять голов и четыре результативные передачи в 17 матчах в текущем розыгрыше Российской Премьер-лиги.

Контракт Дзюбы с «Зенитом» заканчивается в конце нынешнего сезона. СМИ сообщают, что петербуржцы проводили переговоры с «Рубином» по поводу трансфера спортсмена.