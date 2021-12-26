Японскую сборную по фигурному катанию на Олимпийских Играх-2022 в Китае представят 13 спортсменов. Они выступят во всех четырех дисциплинах.

Команда была сформирована по итогам национального чемпионата. Соревнования проходили с 22 по 26 декабря в Сакамото.

В состав мужчин-одиночников вошли Юдзуру Ханю, Шома Уно и Юма Кагияма. Среди женщин с личными номерами выступят Каори Сакамото, Вакаба Хигучи и Мана Кавабе.

В парном разряде будут заявлены два дуэта. В спортивном фигурном катании на Олимпиаду отобрались Рику Миура и Рюичи Кихара. В танцах на льду – номер смогут показать Мисато Коматсубара и Тим Колето.

Напомним, на этом турнире многократный олимпийских чемпион Юдзуру Ханю пытался прыгнуть четверной аксель. Его попытка удалась частично: он приземлил этот элемент, но судьи понизили его до тройного.

Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.