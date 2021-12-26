Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов высказался о перспективах нападающего СКА Матвея Мичкова на молодежном чемпионате мира. По его словам, на него направлено слишком много давления.

17-летний хоккеист в этом году также выступал за первую команду на Кубке Глинки/Гретцки и Кубке Карьяла.

«Может ли Мичков стать MVP на молодёжном чемпионате мира? А зачем ему это надо? Дайте парню играть. Поэтому пока все эти рекорды ни о чём не говорят», – приводит слова Фетисова «РБК-Спорт».

Он добавил, что хочет предостеречь игрока от дополнительного давление со стороны общественности. По его мнению, это помешает общей сыгранности команды.

Напомним, первый матч на турнире россияне проведут завтра, 27 декабря, в 00:30 по московскому времени.