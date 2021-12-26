Российский фигурист, олимпийский чемпион Евгений Плющенко с супругой-продюсером Яной Рудковской примет участие в съемках выпуска телевизионного шоу «Вечерний Ургант».

Пара появится вместе на записи 27 декабря, сообщает команда проекта на официальной странице в Instagram. Анонс об их участии в программе появился в социальной сети сегодня, 26 декабря.

Ранее в гости к Ивану Урганту приходили фигуристки из группы Этери Тутберидзе. Программу посещали Камила Валиева, Анна Щербакова, Алена Косторная и Майя Хромых.

Напомним, на предолимпийском чемпионате России по фигурному катанию в Санкт-Петербурге воспитанница школы Плющенко 15-летняя Софья Муравьева стала шестой по итогам двух дней.