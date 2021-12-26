Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова прокомментировала решение национальной федерации о включении Евгения Семененко в состав сборной на чемпионат Европы по фигурному катанию.

Спортсмен занял четвертое место на предолимпийском старте. Третьим был Андрей Мозалев, теперь он запасной в команде на международном старте.

«Для меня это очень странно. Я не участвовала в тренерском совете. У меня нет объяснения этому решению. Я не знаю», – приводит слова Бестемьяновой Матч ТВ.

Напомним, чемпионат Европы пройдет с 12 по 15 января в Таллине (Эстония). Также туда поедут золотой и серебряный медалисты Марк Кондратюк и Михаил Коляда. В запасные еще попали Петр Гуменник и Александр Самарин.