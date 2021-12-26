Руководство мадридского «Реала» собирается продать нескольких игроков в ближайшее трансферное окно в январе. Будущее форварда Гарета Бэйла и хавбэка Иско.

По информации Marca, кроме этих двух спортсменов, у которых контракт заканчивается летом 2022 года, может уйти еще ряд игроков.

Известно, что «Реал» готов к любом предложениям по Марсело, Мариано Диасу, Луке Йовичу и Эдену Азару.

Отмечается, что клуб будет активно готовиться к летней трансферной кампании с этими атлетами.

После 19-го тура «Реал» возглавляет турнирную таблицу Ла Лиги текущего сезона. Команда набрала 46 очков за этот период.

Ранее стало известно, что «Барселона» вынуждена продать пятерых игроков из-за финансового фэйр-плей.