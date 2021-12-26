Петербургский баскетбольный клуб «Зенит» одержал победу над казанским УНИКСом в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ. Они же прервали их серию триумфов из пяти игр.

Игра состоялась в Санкт-Петербурге и завершилась со счетом 97:81 в пользу хозяев. Счет по четвертям 25:21, 32:27, 18:17, 22:16.

Самым результативным игроком встречи стал защитник «Зенита» американец Бэлли Барон, он набрал 27 очков. Второй результат – у его соотечественника и партнера по команде Алекса Пойтресса. Он заработал 21 балл за всю игру.

После матча в таблице Единой лиги ВТБ петербуржцы идут на четвертом месте. УНИКС находится выше, на второй позиции.

Напомним, сегодня, 26 декабря, также прошла встреча между ЦСКА и «Енисеем». Победу одержали баскетболисты из Москвы.