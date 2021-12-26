Экс-тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев отреагировал на результаты всероссийского отборочного старта «Ижевская винтовка». По его словам, в этом отечественном виде спорта не появилось новых имен, способных усилить основу.

Соревнования проходят с 25 по 27 декабря в Удмуртии.

Специалист отметил выступление Виктории Сливко. Он заявил, что она и Никита Поршнев должны сразу выезжать на Кубок IBU.

«Честно говоря, я не вижу новых имен сейчас в нашем биатлоне, которые могли бы усилить основную сборную. В первую очередь, надо, чтобы они заинтересовали лыжным ходом, но пока не вижу таких», – цитирует РИА Новости Спорт.

Также экс-наставник выделил талантливого юниора Александра Корнева.

В последний соревновательный день, 27 декабря, пройдут мужские и женские спринты.