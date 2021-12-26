Экс-чемпион мира в нескольких весовых категориях боксер Василий Ломаченко использовал две олимпийские медали для создания подарка. Он переплавил их в нательный крест и отдал его отцу.

О трансформации олимпийских наград сообщает компания, занимающаяся их обработкой, на своей странице в Instagram.

Известно, что Ломаченко предоставил мастерской две золотые медали с Олимпиады 2008 и 2012 годов. Для изготовления креста использовались только кусочки наград.

Напомним, 12 декабря Василий Ломаченко одержал победу над Ричардом Комми из Ганы на турнире в Нью-Йорке (США). Тогда он уверенно выиграл по очкам.

Таким образом, за карьеру украинец заработал 16 побед (11 – нокаутом) и два поражения.