Российский конькобежец, чемпион мира Руслан Мурашов прокомментировал свое восстановление после болезни. Спортсмен перенес коронавирус и начал соревноваться.

Мурашов отметил, что реабилитация прошла очень тяжело. Однако он уже пришел к удовлетворительной форме.

«То, как было изначально тяжело тренироваться, это, конечно, мрак. «Корона» меня обнулила и я ушел в минус, результаты скатились, заново приходилось набирать», – цитирует Мурашова Матч ТВ.

Спортсмен подчеркнул, что смог приблизиться к своим «доковидным» результатам на недавних соревнованиях.

Мурашов болел коронавирусом в октябре этого года. В воскресенье, 26 декабря, в Коломнеон взял золото на дистанции 500 метров на Всероссийских стартах.