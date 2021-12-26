Московский ЦСКА одержал победу в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против минского «Динамо». Команды отметились десятью шайбами на двоих.

Встреча прошла на «ЦСКА-Арене» в Москве и завершилась со счетом – 6:4 (1:2, 3:1, 2:1).

Счет открыл нападающий хозяев Матвей Гуськов на третьей минуте. Спустя шесть минут ответную шайбу отправил защитник «Динамо М» Сергей Сапего. Гости смогла увеличить преимущество на 11-й минуте, отличился Илья Усов.

Во втором периоде армейцы сравняли счет (2:2). Автор очередной шайбы – Лукас Валльмарк. Через минуту этот результат поменялся на 2:3, Усов оформил дубль.

Хозяева не стали отпускать соперников и вернули себе шансы на победу: гол – у Артема Блажиевского. Второй период стал самым результативным. Последним голом в нем отметился игрок ЦСКА Павел Карнаухов.

В третьей двадцатиминутке в ворота минской команды точно попал Даррен Диц из ЦСКА. Ответ вернулся на 58-й минуте от Маттиаса Теденбю. После Владислав Каменев отправил шайбу в пустые ворота.

Московский клуб идет на третьей строчке таблицы Западной конференции, минчане – только на восьмой.