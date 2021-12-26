«Манчестер Сити» одержал победу над «Лестер Сити» в 19-м туре Английской Премьер-лиги (АПЛ). Проигравшие забили три мяча, победители – вдвое больше.

Матч на стадионе «Этихад» в Манчестере завершился в пользу хозяев со счетом 6:3.

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брейне смог забить на пятой минуте. Позже нападающий победителей Рияд Марез отправил мяч в ворота соперников с 11-метровой отметки.

Хозяева продолжили забивать в первом тайме. На 21-й минуте отметился Илкай Гюндоган, а на 25-й – Рахим Стерлинг с пенальти.

Далее три мяча подряд остались в активе гостей. Среди них отличились Джеймс Мэддисон, Адемола Лукман и Келети Ихеаначо.

На 69-й минуте забил Аймерик Лапорт из «Сити», в концовке дубль оформил Стерлинг.

В таблице АПЛ победители лидируют со значительным отрывом, «Лестер» входит в топ-10.