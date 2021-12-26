Двукратная олимпийская чемпионка, норвежская лыжница Ингвильд Флюгстад Остберг заявила, что не выступит на Играх в Пекине в 2022 году.

Спортсменка вернулась к стартам в этом сезоне, но не была включена в состав национальной сборной на многодневку «Тур де Ски».

Известно, что ее не допустили по медицинским показаниям. Поэтому она пропустит и соревнования в Китае.

«Мои мечты разбиты, но я ничего не могу поделать, кроме как смотреть в будущее. Это кажется жестоким после проделанной тяжелой работы. Совсем не тот рождественский подарок, который я бы хотела», – цитирует NRK Остберг.

Прошлый сезон спортсменка пропустила из-за травмы ноги, а ранее страдала от недостаточного веса.