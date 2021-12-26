Тренер сборной Болгарии по биатлону Виталий Норицын сравнил свою текущую национальную команду и российских спортсменов, с которыми работал ранее.

Наставник отметил, что оба варианта для него остаются интересными по-своему. Также он отметил несколько отличий сборных.

«Отношение к спорту, как выстроена система вся, система подготовки. И в Болгарии проблемы есть, южная страна, и не так много народа занимается биатлоном», – рассказал Норицын в интервью в блоге Тимофея Лапшина.

По его словам, болгарские спортсмены настроены на результат, есть люди, которые «готовы пахать и пахать».

Напомним, Норицын входил в тренерский штаб российской команды с 2016 по 2020 год. Он работал с женской сборной.