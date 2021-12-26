Волейбольный клуб «Зенит-Казань» стал обладателем Кубка России после уверенной победы в финале над московским «Динамо».

Решающий матч мужского турнира завершился со счетом 3:0 в пользу команды из Татарстана. Счет по партиям: 25:18, 25:19, 25:23.

Титул стал десятым для казанского «Зенита», ранее они выигрывали эти соревнования в 2004-м, 2007-м, 2009-м и с 2014 по 2019-й. Также команда является десятикратным чемпионом России.

В завершившемся розыгрыше на пути к финалу представители Татарстана обыграли новосибирский «Локомотив» в 1/2 турнира со счетом 3:0.

В этом году клуб возглавил двукратный призер Олимпийских Игр Алесей Вербов, капитаном является титулованный Александр Волков.