Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев рассказал о предстоящем командном турнире ATP Cup в Австралии. Также он объявил капитана сборной на эти соревнования.

Старт запланирован в Сиднее на 1-9 января 2022 года. В роли капитана выступит Евгений Донской, он уже занимал это место в прошлом году.

«Это турнир престижный, но не главный. Многие используют его как подготовку к Открытому чемпионату Австралии. Первый номер сборной играет с первым у соперника, второй — со вторым, железно», – цитирует Тарпищева ТАСС.

Эксперт добавил, что играть будут вторая и пятая ракетки мира Даниил Медведев и Андрей Рублев.

Также известно, что после 10-го января в Сиднее и Аделаиде выступят Аслан Карацев и Карен Хачанов.