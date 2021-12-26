Нападающий «Манчестер Сити» Ферран Торрес прилетел в Барселону сегодня, 26 декабря. Он готов проходить медобследование в каталонской команде и подписывать соглашение.

О приезде испанца сообщает инсайдер Фабрицио Романо. Он опубликовал актуальную фотографию футболиста в своем Твиттере и анонсировал скорое официальное заявление клуба.

Ранее сообщалось, что Торрес должен быть представлен команде и болельщикам «Барселоны» в понедельник, 27 декабря.

Каталонцы заплатят за хавбека примерно 55 млн евро, не считая 10 млн евро бонусами. Договор хавбека рассчитан на пять лет.

В текущем сезоне Английской Премьер-лиги (АПЛ) испанец сыграл в четырех матчах в составе «Манчестер Сити». В них он забил два гола и отдал одну результативную передачу.