Российская фигуристка Елизавета Туктамышева обратилась к болельщикам после завершения чемпионата страны в Санкт-Петербурге. Она отметила невероятные эмоции, подарки и пожелания.

Спортсменка заняла седьмое место по итогам двух дней выступлений.

«Это жизнь…» Алексей Николаевич, как всегда, двумя словами сказал гораздо больше, чем можно придумать.

Вчерашний день – это буря эмоций! Огромная благодарность зрителям на трибунах и тем, кто следил онлайн!», – написала Туктамышева на своей странице в Instagram.