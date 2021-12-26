Российская фигуристка Елизавета Туктамышева обратилась к болельщикам после завершения чемпионата страны в Санкт-Петербурге. Она отметила невероятные эмоции, подарки и пожелания.
Спортсменка заняла седьмое место по итогам двух дней выступлений.
«Это жизнь…» Алексей Николаевич, как всегда, двумя словами сказал гораздо больше, чем можно придумать.
Вчерашний день – это буря эмоций! Огромная благодарность зрителям на трибунах и тем, кто следил онлайн!», – написала Туктамышева на своей странице в Instagram.
Напомним, победительницей национального первенства стала Камила Валиева, серебряным призером была Александра Трусова, бронзовым – Анна Щербакова. Это же трио выступит на чемпионате Европы в январе 2022 года.
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